A proposta do Governo de Orçamento Suplementar, debatida, esta quarta-feira, na Assembleia da República, foi aprovada na generalidade

CDS, Chega e Iniciativa Liberal votaram contra. O Orçamento só passou com os votos a favor do PS, a abstenção da esquerda, do PSD, PAN e de Joacine Katar Moreira, deputada não inscrita.

Quinta-feira arranca a fase de debate na especialidade do Orçamento Suplementar que se estenderá até à próxima semana. A votação final global do documento será no dia 3 de julho e os partidos têm até dia 24 deste mês para apresentar propostas de alteração à proposta de Lei do Governo.

A proposta de Orçamento Suplementar para este ano prevê um défice de 6,3% e um rácio da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB) de 134,4%. Recorde-se que o documento surge em responda à crise causada pela pandemia.