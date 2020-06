Apesar de ter visto a venda da sua participação cair por terra depois de o negócio com os espanhóis do Abanca ter caído, Isabel dos Santos continua com a intenção de sair do EuroBic.

No entanto, parece já haver outros interessados: “A Santoro Finance e a Finisantoro mantêm a sua vontade de, nos termos legais competentes, dar continuidade ao processo de alienação de tal participação social, dando de imediato início à apreciação de outras propostas de interesse que já se manifestaram”, avança a empresária em comunicado.

Aliás, já depois da queda do negócio, que aconteceu “por opções estratégicas”, o EuroBic tinha avançado que Isabel dos Santos continuava disponível para sair. “A Senhora Engª Isabel dos Santos informou que continua disponível para alienar as suas participações indiretas representativas de 42,5% no capital do EuroBic e os restantes acionistas, titulares de 57,5% do capital do banco, informaram que mantêm em aberto todas as hipóteses de reconfiguração da estrutura acionista do banco”, explica um comunicado do banco liderado por Fernando Teixeira dos Santos.