Cristiano Ronaldo mudou-se para a Juventus na época passada, mas manteve a ambição de continuar a fazer a diferença e de conquistar novos títulos. Esta quarta-feira, o internacional português volta a estar no lugar certo para isso mesmo: o Estádio Olímpico de Roma vai receber esta noite a final da Taça de Itália, que coloca frente a frente a Juventus e o Nápoles, que conta com o compatriota Mário Rui.

Na temporada de estreia no emblema de Turim, Ronaldo, recorde-se, conquistou dois títulos, a Supertaça italiana (bateu na final o Milan, com um golo do português), e a Serie A. Já hoje, o capitão da seleção portuguesa de futebol procura escrever novo capítulo histórico, ou seja, fazer o pleno de conquistas internas do país transalpino. Em caso de vitória da equipa de Maurizio Sarri, CR7 sagra-se oficialmente campeão de todas as provas italianas e iguala o feito já alcançado em Espanha e Inglaterra.

Recorde-se que após vencer tudo em Inglaterra, com três triunfos na Premier League, um na Taça de Inglaterra, um na Supertaça e dois na Taça da Liga, pelo Manchester United (2003/09), também no país vizinho o avançado não deixou nenhuma prova por conquistar, tendo vencido em duas ocasiões La Liga, a Taça do Rei e a Supertaça, pelo Real Madrid (2009/18).

Aos 35 anos, Cristiano Ronaldo continua a dar que falar pelos melhores motivos: após a paragem forçada de mais de três meses devido à pandemia de covid-19, o luso foi o grande destaque nos jornais desportivos italianos após os testes físicos revelarem que se apresentava ainda em melhor forma do que antes do futebol ter sido suspenso.

Recorde-se que o desporto-rei voltou aos relvados italianos na passada semana, com a segunda mão das meias-finais da Taça. A Juve garantiu a primeira vaga no jogo derradeiro após eliminar o AC Milan de Ibrahimovic e Rafael Leão. Apesar de CR7 ter estado em destaque após falhar uma grande penalidade, o jogo terminou empatado e sem golos, com a Vecchia Signora a apurar-se graças à vantagem que trazia de San Siro (1-1), com um golo do português... de penálti (91’). Já o Nápoles marcou encontro com a atual campeã italiana depois de deixar para trás o Inter (2-1 no conjunto das duas mãos).

Recorde-se que, na temporada transata, a equipa de Turim caiu nos quartos-de-final da prova, após ser derrotada de forma categórica pela Atalanta.

Champions. O objetivo máximo

Até ao final da época, CR7 vai procurar conquistar mais dois troféus pela Juve: renovar o título nacional e alcançar a ambicionada Liga dos Campeões.

A 13 jornadas do final da Liga, a Juve, atual octacampeã, lidera de forma isolada, com 63 pontos, mais um do que a Lazio. Atualmente com 21 golos (já igualou o registo da Serie A 2018/19), Cristiano Ronaldo apresenta-se como o segundo melhor marcador da competição, só atrás de Ciro Immobile (Lazio), com 27.

De notar que o campeonato italiano reabre portas no fim de semana, a partir de dia 20 de junho. Já a Juve entrará em ação no dia 22, próxima segunda-feira, no terreno do Bolonha.

Já no plano europeu, Sarri e companhia continuam a lutar por um lugar nos quartos-de-final da Champions.

A prova também foi interrompida em março, quando se disputavam os oitavos-de-final, deixando a equipa italiana em desvantagem após ter perdido por 1-0 ante o Lyon, em França, no jogo da primeira mão.

Na última época, a Vecchia Signora despediu-se da prova milionária precisamente nos quartos, após ser eliminada pelo Ajax.

Vencer a principal prova europeia de clubes continua, de resto, a ser a meta primordial para o internacional português, bem como para o clube transalpino, que não vence este título desde a década de 1990.

Cristiano Ronaldo procura alcançar a sexta Champions da carreira depois de ter vencido a competição pela última vez em 2017/18.

A conquista pode ter um sabor ainda mais especial, uma vez que tudo indica que a fase final da prova vai acontecer em Lisboa, com o jogo derradeiro previsto para o Estádio da Luz – onde CR7 levantou pela primeira vez o troféu da Champions ao serviço dos merengues, depois de bater na final o rival do país, o Atlético de Madrid. Corria a época de 2013/14 e o Real celebrava “la décima...”.