Podem escrever: não somos um país racista

Como não lhe liguei, passada meia hora, a tal vítima do colonialismo começou a mudar o discurso: “Tenho de reconhecer que quando aterro em Lisboa me sinto em casa”.

Um dia estava no Trinca Espinhas, em Luanda, com o meu amigo Rogério, um homem que ferve em pouca água, e, na mesa do lado, um angolano não parava de me dirigir impropérios, já que estava com uma mala, a do computador: “Pula de m****. Vens para aqui roubar os angolanos.

É nessa mala que levas o dinheiro que nos roubas”, dizia. O meu amigo, muito mais nervoso do que eu, mexia-se na cadeira, indignado, enquanto eu lhe aconselhava calma.

O tom do homem foi aumentando à medida que ia bebendo, da mesma forma que o meu amigo ficava mais impaciente. Eu, como não gosto de confusões e sei distinguir os parvos do geral, ia-lhe dizendo, ao meu amigo, que não ligasse aos insultos.

Quando pedi uma coca-cola à empregada, esta disse-me: “Sim, senhor, já lhe trago”. Passado meia hora e como o pedido não aparecia, voltei a perguntar pela bebida do capitalismo: “Senhor, tem mas não há”. Fartei-me de rir e pedi outra bebida, acho que uma cerveja. Enquanto isso, o tal “não racista” continuava os impropérios contra os pulas.

