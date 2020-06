A CP – Comboios de Portugal vai repor a totalidade da oferta Intercidades nas Linhas da Beira Aleta e Beira Baixa, cumprindo a oferta regular que estava em vigor no período pré-pandemia.

Num comunicado emitido esta terça-feira, a CP revela que, a partir do próximo dia 19 de junho, sexta-feira, “acompanhando a retoma gradual da atividade económica do país, os comboios Intercidades entre Lisboa-Guarda e Lisboa-Covilhã são repostos a 100% e as ligações voltam a ser asseguradas por três Intercidades, por sentido”.

“A CP continua a manter diariamente a monitorização da procura de todos os seus serviços para introduzir eventuais alterações ou reforços de capacidade, sempre que a evolução da procura o justifique. O controlo de lotação continuará a ser assegurado através da limitação dos lugares disponibilizados para venda”, informa a empresa.

A CP garante ainda que vai manter em curso a operação de desinfeção dos comboios ao serviço, que é realizada diariamente em diversos locais ao longo do país e a alertar os seus clientes para a necessidade de cumprimento das recomendações da DGS durante as viagens.