Um dia, num daqueles escassos momentos de generosidade que lhe vêm do coração, Pelé disse: “Se eu sou o rei do futebol, Ben Barek é Deus!” Falava da elegância inimitável dos gestos em movimento do rapazinho que nasceu em Casablanca, ninguém sabe ao certo em que data, entre 1914 e 1917, de nome completo Abdelkader Larbi Ben M’Barek, filho de um carpinteiro, órfão muito cedo de pai e de mãe, atirado para as ruas do quarteirão de Cuba onde os fedelhos descalços jogavam partidas intermináveis de futebol que se estendiam para lá do sol posto.

Em 1934, já tinha dado suficientemente nas vistas para que vários clubes se interessassem por ele. Começou pelo Ideal Club Casablanca e a sua estreia foi pouco menos do que homérica. Defrontando num amigável o poderoso Union Sportive Marrocaine, ao tempo triplo vencedor da Taça dos Campeões do Norte de África, surgiu em campo de ténis nos pés, justificando que as botas de travessas prejudicavam o seu estilo. Não precisou de chuteiras para marcar dois golos e passar a ser o menino-bonito da imprensa de um país que era, nessa época, um protetorado de França. Alguém foi ao zénite da imaginação e chamou-lhe o Pé de Deus. Antecipou-se a Pelé, coisa que não era fácil. E o Pé de Deus em breve vestia a camisola do Union Sportive, que lhe ofereceu igualmente um emprego de gasolineiro. O seu nome não tardaria a fazer eco na Europa. Um jogo entre a seleção de Marrocos e uma equipa B da França deu-lhe espaço nos jornais do Hexágono. “La Perle Noire du Maroc”, berravam as manchetes. Em 1938 viajou para Marselha e para o Olympique. Pelo preço de 44 mil francos.

Francês O Marselha abriu-lhe também as portas da seleção francesa. No dia 4 de dezembro de 1938 estava em Nápoles para defrontar a Itália. Continuaria a vestir a camisola do galo nos 15 anos que se seguiram.

O facto de ter nascido em Marrocos poupou-o à ii Guerra Mundial. Voltou a Casablanca e ao US Marrocaine até a calma regressar aos campos da Europa e Helenio Herrera o ir buscar para jogar no Stade Français. Estava no auge das suas qualidades. A sua velocidade, o seu remate poderoso e sem preparação, os seus movimentos em ziguezague encantavam o público e azucrinavam os adversários. Em 1948 tornou-se a maior de todas as transferências do futebol espanhol até então: assinou um contrato com o Atlético de Madrid que valeu ao clube francês 17 milhões de francos. O Pé de Deus iria agora fascinar os madrilenos. Era o primeiro africano a atuar em Espanha. O impacto foi impressionante. Desesperado, um jornalista francês do L’Équipe lançou esta mensagem no seu jornal: “Vendam o Arco do Triunfo! Vendam a Torre Eiffel! Mas não vendam Ben Barek!”

Mas Larbi estava no clube certo. Logo na primeira época apontou 15 golos e ajudou o Atlético a ser campeão. Apaixonados pelo seu jeito de toureador, com arrancadas súbitas que deixavam a milhas os defesas que o perseguiam para, de um momento para o outro, quebrar o ritmo e fazer uma faena, Ben Barek entrou fundo no coração dos colchoneros. Até 1953 continuou a marcar golos – 63 em 126 jogos – e a fascinar os adeptos com bailados coreografados ao pormenor. Larbi tinha um prazer especial em ser o centro das atenções e em promover a festa ao seu redor. Havia sempre algo de novo capaz de sair dos seus pés de bailarino, um traçar de órbitas arbitrárias, como diria o Torga.

O fim da sua carreira vinha a caminho com a velocidade de um comboio numa pradaria do velho Oeste. A França continuava a chamar por ele e o Marselha, essa espécie de capital de África no sul da Europa, também. Atingiu uma final da Taça de França, perdida face ao Nimes, e teve direito à despedida que merecia. Em sua honra promoveu-se, no dia 16 de outubro de 1954, um encontro particular entre a França e a Alemanha, em Hanôver. Cantou A Marselhesa com orgulho e lágrimas nos olhos, mas não aguentou em campo mais de 27 minutos, atingido por uma rotura muscular. Voltou a África. Ao Union de Bel-Abbés, na Argélia, depois ao Fath de Rabat. Mas não era mais o Pé de Deus. Tentou ser treinador-jogador, mas já nem o treinador Ben Barek seria capaz de fazer o jogador Ben Barek titular de uma equipa sua. Morreu em Casablanca, onde nascera, no dia 16 de setembro de 1992, aos 75 anos, com ponto de interrogação. De tal forma esquecido por aqueles que o tinham adorado que só 15 dias mais tarde alguém deu pela sua falta e encontrou o corpo. Já em mau estado...