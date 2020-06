França anunciou, esta terça-feira, mais 111 mortes por covid-19. Destas, 38 ocorreram em meio hospitalar e 73 dizem respeito a óbitos ocorridos em lares e centros sociais, cujo número foi atualizado.

No total, o país contabiliza 29.547 vítimas mortais devido ao novo coronavírus. De acordo com os dados hoje divulgados, do total de mortes, 19.090 ocorreram em hospitais e 10.457 em lares.

Estão hospitalizadas 10.535 pessoas, mais 143 do que ontem. Destas, 820 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 14 face aos últimos dados.