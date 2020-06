A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) alertou, esta segunda-feira, para uma máscara “insegura” à venda em Portugal. Trata-se da máscara Mei Shu Hu KN 95, rotulada como pertencendo à categoria FFP2.

Segundo a DECO, que cita dados do Sistema de Alerta Rápido para Produtos não Alimentares (Rapex), o Regulamento Europeu relativo a equipamentos de proteção individual define que a máscara em questão deveria filtrar, pelo menos, 95% das partículas de pequena dimensão. No entanto, retém, no máximo, 93%.

Além disso, a máscara não se adapta bem à cara. Desta forma, a entidade defende que o produto deveria ser retirado do mercado em todos os Estados-membros e deveria ocorrer a recolha do que já foi vendido aos consumidores.

“Uma quantidade excessiva de partículas ou microrganismos pode passar pela máscara, aumentando o risco de infeção”, avisa o Rapex.

“O alerta sobre a disponibilidade do produto em Portugal chegou-nos de um leitor, via Twitter, que o encontrou à venda no Continente – há, no entanto, a possibilidade de estar disponível noutros estabelecimentos. Alertámos a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e contactámos a cadeia de hipermercados”, explica a DECO.

A cadeia de supermercados já reagiu ao contacto e garantiu que já retirou a máscara das lojas e que irá devolver o dinheiro aos consumidores.

"Assim que alertada pela autoridade económica para este facto, o produto foi retirado de comercialização e a Modelo Continente irá ressarcir os clientes que o pretendam devolver", garantiu o Continente.

A DECO recomenda aos consumidores que adquiriram as máscaras que não as usem e que peçam a devolução do que pagaram pelas mesmas, na loja onde as compraram. “Devem levar o talão de compra e as máscaras restantes, se as houver. Em caso de recusa, apresente queixa à ASAE. Caso já não tenha o talão de compra, contacte o importador no produto: SDT – Eletrónica, SA (R. Rodrigo Fonseca, 103, 3º, 1099-074 Lisboa)”, explica.

“Nas últimas semanas, têm surgido, no Sistema de Alerta Rápido da União Europeia, várias notificações sobre a presença no mercado europeu de máscaras de filtragem não conformes com os regulamentos. A maioria são do tipo FFP2 ou equivalente e foram encontradas em diferentes países. Identificado o problema e ordenada a retirada do produto do mercado num Estado-membro, os restantes devem seguir o exemplo. Permaneceremos atentos a esta questão”, garante a DECO.