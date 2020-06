Paddy Cosgrave confirmou, esta terça-feira, que a Web Summit vai mesmo realizar-se este ano, em Lisboa.

No Twitter, o fundador da cimeira tecnológica confirmou a realização do evento. No entanto, não detalhou os moldes em que este irá ocorrer.

Recorde-se que, ate ao momento, já decorreram quatro edições da Web Summit na capital portuguesa e a cimeira deverá continuar pelo país até 2028. O evento, que junta milhares de pessoas, era até então uma incógnita devido à pandemia da covid-19.

Segundo o site oficial, a edição deste ano está agendada entre os dias 2 e 5 de novembro.