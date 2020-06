O NOS Primavera Sound 2021, que se realiza de 10 a 12 de junho, no Parque da Cidade do Porto, confirmou hoje os nomes que vão subir ao palco na edição do próximo ano.

O cartaz mantem-se praticamente inalterado, as mudanças mais notáveis são a sa´da de Lana del Rey e Weyes Blood e a entrada dos australianos Tame Impala e dos Gorillaz de Damon Albarn, atuam a 11 e 12 de junho, respetivamente. Os restantes cabeças de cartaz são Tyler the Creator, Beck, FKA Twigs, Cigarettes After Sex e Mura Masa, no dia 10 de junho, Pavement, Doja Cat, Chromatics e King Krule no segundo dia e Dinosaur Jr, Bad Bunny, C. Tangana e Earl Sweatshirt no último.

Num comunicado enviado às redações, a organização refere que este cartaz "replica o que deveria ter sido celebrado este ano, e que reúne 63 artistas de 21 nacionalidades".

Os bilhetes adquiridos para o festival este ano - cancelado devido à pandemia de Covid-19 - são válidos para a edição de 2021, esclarece a organização, referindo que "é obrigatório efetuar a troca do bilhete do NOS Primavera Sound 2020 por um bilhete válido para a edição de 2021".

Esta troca deve ser feita no ponto de venda onde foi adquirido o bilhete, a partir do dia da venda para 2021 e até ao dia 31 de Dezembro de 2020.

Os passes gerais para a edição de 2021 ficam disponíveis a partir de quinta-feira, 18 de Junho, às 12h00, pelo preço de 120 euros.