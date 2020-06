Há um novo rosto à frente da Igreja Católica Portuguesa. O bispo de Setúbal, D. José Ornelas, foi eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) para o triénio 2020/2023, sucedendo a D. Manuel Clemente, que esteve sete anos no cargo.

O sacerdote madeirense nasceu em no Funchal em 1954 e foi ordenado em 1981. Foi nomeado Bispo de Setúbal pelo Papa Francisco em 2015. "Se é para ser bispo, não me desagrada nada a Diocese de Setúbal», disse a Francisco, recordou numa entrevista logo em 2015. "É uma diocese jovem, que está a construir-se e que tem bons inícios. Os bispos que a serviram até agora deram um testemunho, na Diocese e no contexto da Igreja portuguesa, muito significativo, e eu penso que isto é muito importante."

Num distrito muito marcado pela intervenção da igreja na vertente social, D. José Ornelas manifestou-se nos últimos meses contra a degradação do bairro da Jamaica. “Tantas pessoas a viver em barracas não se pode compreender hoje, no nosso país”, disse em janeiro.

"Dá-me muito gosto ser parte de uma Igreja que continua a refletir, a pensar e a caminhar procurando auscultar o ritmo dos tempos e trazer para eles a presença da Igreja, do Espírito de Deus”, afirmou esta manhã à agência Ecclesia. “Os próximos tempos não vão ser fáceis e precisamos da convergência de toda a gente nesta sociedade, de todos os quadrantes da política e de todos os setores da sociedade para superarmos esta crise e construirmos algo de mais significativo, porque os nossos jovens precisam disso”.