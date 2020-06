Surgiu um novo foco de contágio ativo de covid-19 em Lagos, Faro, depois de ter sido organizado um "evento festivo ilegal", no passado dia 13, que reuniu um "número avultado" de pessoas, algumas delas de fora da região, "possivelmente de Lisboa e Coimbra" de acordo com declarações do autarca, Hugo Pereira, à radio Observador.

A autarquia mostra preocupação para com a situação no município e estão a ser realizados testes aos presentes no evento e aos seus contactos mais próximos, que estão também a cumprir isolamento, para que o foco “fique o mais depressa possível circunscrito”.

Até ao momento, foram confirmados “seis ou sete” casos ativos, que ainda não constaram do boletim diário da DGS segundo Hugo Pereira, e aguardam-se os resultados de cerca de 60 testes. A maioria das pessoas que testaram positivo não estiveram no evento mas são familiares ou colegas de trabalho dos participantes.

O evento foi organizado num clube recreativo de Odiáxere, a cerca de 15 minutos de Lagos. As pessoas que organizaram a festa afirmaram que seria festejado um aniversário no espaço, onde estariam no máximo 15 pessoas e o clube acabou por autorizar a realização do evento. A festa, que durou duas horas, acabou por ser interrompida pela GNR, depois de terem sido feitas várias queixas devido ao barulho.