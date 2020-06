Depois do assassinato de J. F. Kennedy, em Dallas, Elm Street, os americanos começaram a olhar para Jacqueline, a ex-primeira-dama, com um sentimento crescente de desconfiança. De certa forma, foi como se lhe exigissem que tivesse ficado de luto para sempre, cumprindo o papel de viúva inconsolável. Em junho de 1965, o divórcio estava no auge da disputa. A opinião pública, que se revira na sua imagem de dignidade com o saia-casaco cor-de-rosa manchado de sangue do marido morto, caía sobre todos os seus comportamentos com a ferocidade de hienas. Criticavam os seus gestos, o seu guarda-roupa, consideravam indecoroso que surgisse em fato de banho ou traje de esqui nas revistas de sociedade. Jackie estava presa ao cadáver de Jack.

Começaram por chamar-lhe, maldosamente, viúva-alegre. Afinal, para os americanos, Kennedy tinha morrido há apenas dois anos. Havia ainda muitas lágrimas para serem choradas pela mulher que aparecera sorridente numa festa, dias antes, de copo de champanhe na mão. Com a hostilidade a carregar-lhe a ponta da caneta, um cronista comentava: “Jacqueline procurou e obteve todos os privilégios para si e para os seus filhos, apesar das sólidas condições financeiras da sua família. Mas procura uma autopublicidade que contraria as suas declarações de gostar de ser simples. Todas as vezes que vai a um espetáculo ou participa numa cerimónia, pede a presença de fotógrafos. De há um tempo para cá, evita sistematicamente tudo o que possa recordar-lhe a morte do marido”

