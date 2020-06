O melhor destino da Europa

O primeiro-ministro traçou ontem uma perspetiva otimista para a retoma do turismo, lembrando que o país pode orgulhar-se de ser reconhecido como um dos melhores destinos da Europa e a que esta crise trouxe também uma oportunidade de redescoberta, recuperando o velhinho slogan “vá para fora cá dentro”. É inegável que o país precisa de turistas, ainda que talvez passe melhor sem grandes enchentes este ano – e, nesta fase, em Lisboa –, mas, para melhor destino do mundo para lá das brochuras continua a faltar-nos um bom caminho, e se é tempo de olhar e falar para fora, é tempo sobretudo de cuidar de dentro.

Também fui à Baixa por estes dias e, sim, sabe bem a Baixa “só para nós”, como disse o primeiro-ministro, mas volta-se com mais do que essas fotografias raras de plano aberto do Terreiro do Paço com meia dúzia de pessoas – ainda que no Cais das Colunas já estivessem bem mais que isso.

Debaixo das arcadas do Teatro Dona Maria II dormem agora mais pessoas sem-abrigo, como noutras ruas ou junto à estátua de D. José iI.

Junto à Igreja de São Domingos, muita gente junta, pessoas a quem a sensibilização da DGS não chega ou não é suficiente, ou não têm para onde ir, ou um pouco de tudo.

