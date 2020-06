Air France/KLM com 128 voos semanais em julho e agosto de/para Portugal

De acordo com a Air France, o reforço do programa global de voos da companhia vai representar, até ao final de junho, 20% da capacidade implementada habitualmente no período, estando previsto “o aumento progressivo do número de frequências e destinos, para atingir cerca de 35% do programa inicialmente previsto em julho e 40% em agosto”.