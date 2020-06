O SAPO, agregador de notícias e conteúdos da Altice, lançou um novo projeto, o SAPO Voz, que visa apoiar os mais de 750 órgãos de comunicação social local e regional existentes em Portugal, dando-lhes a oportunidade de virem a integrar a homepage do portal.

Com este apoio, os órgãos de comunicação social vão poder aumentar a visibilidade dos seus conteúdos e a audiência dos seus sites. A operadora revela ainda que, além destes benefícios, o SAPO oferece também a possibilidade de acederem gratuitamente a uma plataforma de construção e renovação de sites e respetivos alojamentos.

«No âmbito das celebrações do dia 10 de junho, Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, não quisemos deixar de assinalar a data, celebrando o nosso orgulho e nosso compromisso à Cultura nacional e à Portugalidade, um dos pilares de atuação da Altice Portugal. É com muito orgulho que apresentamos o SAPO Voz, um projeto que dá voz a órgãos de comunicação locais e que os aproxima de quem está fisicamente longe. Já há muito tempo que o SAPO deixou de ser só um portal e passou a ser uma plataforma de ajuda à comunicação social, na passagem do papel para o online. Hoje em dia este setor vive tempos difíceis e agora, mais do que nunca, é necessário colocarmo-nos ao lado de todos os seus profissionais, para juntos fazermos face a esta crise.», afirma o Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

Para a empresa não há dúvidas: "O SAPO Voz vem assim alterar a forma como a informação regional é consumida, transformando-a em conteúdos de maior proximidade e riqueza ao território e às pessoas. Entre os órgãos de comunicação social regional já integrados neste projeto encontramse, nesta primeira fase: VieiradoMinho.tv, Centro TV, Jornal de Abrantes, Almadense, Diário do Minho, Barlavento e Campeão das Provincias, podendo a estes virem a juntarse muitos outros. Enquanto empresa socialmente responsável e ciente da importância da igualdade de acesso à informação, a Altice Portugal, através das suas marcas, tem dado passos muito concretos e firmes na promoção da cultura, educação e portugalidade".