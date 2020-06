Um casal foi detido, este domingo à noite, na freguesia do Beato, em Lisboa, por serem suspeitos da prática do crime de resistência e coação a funcionário.

Em comunicado, a PSP explica que o homem, de 46 anos, e a mulher, de 40, foram encontrados alcoolizados, na via pública, "com um menor de 20 meses de idade, filho de ambos, estando a suspeita prostrada no solo e o suspeito a tentar levantá-la".

"Após diálogo com os mesmos, sem que não fizesse prever, a mulher empurrou o elemento policial com violência, sendo necessário proceder à sua algemagem", acrescenta a mesma nota. Segundo a PSP, também o suspeito tentou impedir a ação policial “empurrando também ele os dois agentes no local".

Ambos foram detidos pelo crime de resistência e coação sendo libertados e posteriormente notificados para comparência em Tribunal.

O menor, "por apresentar sinais de falta de higiene e cuidados básicos de saúde, foi retirado aos progenitores ao abrigo da lei de proteção de crianças e jovens em perigo e conduzido a unidade hospitalar".