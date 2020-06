A Liga portuguesa de futebol vai justificando o seu regresso, em grande parte, graças a momentos pontuais, nomeadamente os golos de Lucas Fernandes (Portimonense-Gil Vicente, 25.a jornada), Júnior Tavares (Portimonense-Benfica, 26.a) ou Jovane Cabral (Sporting-Paços de Ferreira, 26.a). Já a corrida ao título entre os dois principais candidatos, FC Porto e Benfica, continua a ser feita a meio gás, tornando-se, aliás, verdadeiramente surpreendente por essa razão.

Os encarnados voltaram a marcar passo na prova, desta vez no Algarve, onde não foram além de um empate (2-2). Depois de terem desperdiçado dois golos de vantagem, as águias registaram, ante o Portimonense, o quarto empate consecutivo na i Liga – na semana anterior não tinham ido além de um nulo na receção ao Tondela, a contar para a 25.a jornada.

Ainda antes da interrupção devido à pandemia de covid-19, foi diante de V. Setúbal e Moreirense, com ambos por 1-1, que a equipa de Bruno Lage tropeçou. Neste momento, o clube da Luz soma apenas uma vitória nos últimos dez encontros para todas todas as provas, resultados que já colocaram o treinador encarnado entre a espada e a parede. Nem mesmo a proibição de haver público nas bancadas tem impedido os adeptos de mostrarem o seu descontentamento face à atual situação do clube, com os pedidos de demissão a surgirem através de tarjas ou, noutros casos, de forma injustificável. Ainda assim, Luís Filipe Vieira parece manter, para já, a confiança no técnico, que terá pela frente mais oito provas de fogo até ao final da temporada.

A dois pontos do primeiro posto, o Benfica mostra-se confiante na revalidação do título – e assegura que o campeonato está longe de estar decidido. Pela frente, os encarnados vão ter ainda quatro encontros em casa (Santa Clara, Boavista, Guimarães e Sporting) e quatro fora (Rio Ave, Marítimo, Famalicão e Aves).

O próximo embate do clube da Luz está agendado para esta quarta-feira em Vila do Conde.

Já o FC Porto não precisou de se esforçar muito para recuperar novamente a liderança isolada da prova. Depois de ter assistido ao resultado em Portimão, o dragão só precisou dos serviços mínimos para desfazer a igualdade pontual que a ronda 25 tinha fixado no topo da tabela.

Na receção ao Marítimo, os azuis-e-brancos venceram graças a um golo de Corona, apontado logo aos seis minutos.

Aliás, o mexicano tem sido o grande destaque da equipa de Sérgio Conceição desde que o futebol foi retomado. Antes do chapéu que permitiu ao FC Porto voltar ao primeiro lugar na Liga, o médio já tinha sido o autor do único golo da equipa em Famalicão (derrota por 2-1).

Também o FC Porto terá mais quatro encontros no Dragão (Boavista, Belenenses SAD, Sporting e Moreirense) e quatro fora (Aves, Paços de Ferreira, Tondela e Sp. Braga) até final da época.

Esta terça-feira, os azuis-e-brancos podem aumentar provisoriamente a vantagem para cinco pontos em relação aos encarnados, já que entram primeiro em campo nesta 27.a jornada, frente ao Aves.

Sporting iguala Sp. Braga

A última jornada disputada trouxe também novidades no pódio. Depois do empate em Guimarães, o Sporting regressou às vitórias ante o Paços de Ferreira. Em Alvalade, Jovane Cabral fez o único golo do encontro, de livre, aos 64 minutos. Depois foi a vez de o Sp. Braga entrar em ação e perder (0-1) na receção ao Boavista. Alberto Bueno, de grande penalidade, impediu que os minhotos conseguissem isolar-se no terceiro posto – o último a dar acesso direto à Liga Europa. Sporting e Braga apresentam agora os mesmos 46 pontos.

Os leões ainda vão defrontar o Tondela (casa), Belenenses SAD (fora), Gil Vicente (casa), Moreirense (fora), Santa Clara (casa), FC Porto (fora), V. Setúbal (casa) e Benfica (fora).

De notar que tanto o clássico no Dragão como o dérbi na Luz agendado para a última jornada da i Liga (34.a) são aguardados com grande expetativa por parte dos adeptos de futebol, depois da proeza de Rúben Amorim no comando técnico do Sp. Braga: venceu, recorde-se, os “três grandes”, um dos motivos por que Frederico Varandas bateu a cláusula de rescisão que os arsenalistas tinham colocado no contrato de Amorim quando o antigo jogador do Benfica assumiu o cargo de treinador: 10 milhões de euros.

Será o técnico capaz de repetir o feito?