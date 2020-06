Espanha vai reabrir as fronteiras a todos os passageiros da área Schengen, com exceção de Portugal, no dia 21 de junho, anunciou o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, este domingo.

Os passageiros que chegam do estrangeiro não serão forçados a entrar em quarentena durante 14 dias.

Esta data coincide com o fim do estado de alerta, quando os espanhóis vão voltar a poder mover-se livremente pelo país fora e sem restrições. Terão, não obstante, de utilizar máscaras onde se aglomerarem multidões ou dentro dos transportes públicos.

Portugal e Espanha vão manter as fronteiras encerradas a todos os cruzamentos não essenciais até dia 1 de julho, como previamente anunciado. O adiamento foi um pedido do Executivo português, depois de Madrid ter anunciado unilateralmente que iria reabrir as fronteiras com Portugal.

As ilhas Baleares vão começar a receber turistas já na próxima segunda-feira, no primeiro teste à reabertura de todo o país.