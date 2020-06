Ontem foi o Padre António Vieira, amanhã é o Convento de Mafra

Mesmo sabendo como o ser humano pode ser influenciável, às vezes ainda somos surpreendidos. Veja-se, por exemplo, como a vandalização de uma estátua do Padre António Vieira em Lisboa macaqueou de forma descarada ações semelhantes que têm decorrido lá fora. As opiniões que tenho visto sobre o assunto são mais ou menos unânimes: tratou-se de um disparate.

Ainda assim, este disparate não pode passar em claro – mesmo se, sejamos claros, a memória do grande jesuíta em nada foi manchada.

Há que evitar que o fenómeno alastre. Ontem foi o Padre António Vieira, amanhã é o Padrão dos Descobrimentos, daqui a uma semana é o Monumento aos Combatentes do Ultramar. E porque não os Jerónimos ou a Torre de Belém, que estão tão intimamente associados à Expansão? Porque não o Convento de Mafra, que foi construído com ouro “roubado” do Brasil? Porque não as igrejas por esse país fora, que representam o poder repressivo da Igreja e da religião, blá, blá, blá...?

