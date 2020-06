Uma mulher suicidou-se depois de matar os seus quatro filhos, incluindo um bebé de cinco meses, e uma vizinha, na passada quinta-feira, no estado norte-americano do Louisiana.

Segundo a imprensa norte-americana, que cita as autoridades policiais, a mulher, Brittany Tucker, de 30 anos, encontrou a vizinha, Anteshia Logwood, de 20 anos, fora do prédio ao início da noite de quinta-feira. “Do que te estás a rir?”, terá questionado Tucker antes de disparar sobre a vítima.

"Tucker pegou numa arma que tinha comprado recentemente e disparou", disse Reggie Brown, chefe da polícia da cidade de Monroe.

“Depois foi para o apartamento dela, o apartamento 159, onde estavam os seus filhos. Começou a disparar em cada uma das crianças (…) As quatro morreram em resultado dos ferimentos ”, acrescentou.

As crianças foram identificadas como Tremayne, de 12 anos, Trechelle, de 8 anos, Treasure, de 5 anos, e Glory, de 5 meses. A mulher acabou por se suicidar antes da polícia chegar.

A arma do crime foi comprada legalmente. Segundo a polícia, a mulher tinha sido diagnosticada com uma doença mental e estava a fazer tratamento. No entanto, testemunhas alegam que a sua condição tinha piorado recentemente.

Na sexta-feira, foi feita uma oração conjunta no nordeste do Louisiana pela consciencialização para a saúde mental.