Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este domingo, pela Direção-Geral da Saúde, já morreram 1.517 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, dos quais 5 foram registados nas últimas 24 horas.

Foram ainda confirmados mais 227 novos casos de infeção, o que representa um aumento de 0,6%. No total, o país regista 36.690 infetados. Em Lisboa e Vale do Tejo há mais 206 casos, o que significa que 91% do total de novos casos registados nas últimas 24 horas foram diagnosticados nesta região.

Há 419 pessoas internadas, menos nove face ao boletim de ontem. Destas, 73 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), menos quatro do que no sábado.

O número de doentes recuperados é agora de 22.669, mais 231 do que ontem.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.385 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 30.658 contactos.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, a que tem inspirado maior preocupação, há registo de 14.828 casos. Contudo, a região Norte continua a registar o maior número de infeções, com 17.078. A região Centro contabiliza 3.874 casos, seguida do Algarve com 395 e do Alentejo com 282.

Casos confirmados:

485 meninos e 432 meninas com menos de 10 anos;

610 rapazes e 728 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.385 homens e 2.749 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.672 homens e 3.075 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.674 homens e 3.484 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.456 homens e 3.491 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.818 homens e 2.073 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.313 homens e 1.466 mulheres entre os 70 e os 79;

1.549 homens e 3.200 mulheres casos com mais de 80 anos;

15 homens e 15 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

15.977 casos do sexo masculino e 20.713 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

34 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

93 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

175 homens e 116 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

440 homens e 581 mulheres com mais de 80 anos.

753 óbitos do sexo masculino e 764 do sexo feminino

Consulte aqui o boletim na íntegra.