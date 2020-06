O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve, entre as 09h00 de sábado e as 09h00 deste domingo, no âmbito de diversas operações policiais, 38 pessoas.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que desencadeou, nos nove municípios da sua área de responsabilidade, diversas operações policiais com os objetivos de prevenção e dissuasão da criminalidade.

Destas operações resultaram 38 detenções por diversos crimes: 11 por Condução sob o efeito de álcool; cinco por Condução sem habilitação legal; duas por Tráfico de Estupefaciente; duas por Posse ilegal de arma; uma por Resistência e coação e uma por outros crimes.

A PSP apreendeu ainda cinco armas brancas, 0,71 gramas de produto que se suspeita ser cocaína e 12,02 gramas de produto que se suspeita ser haxixe.