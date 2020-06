A Polícia Judiciária (PJ) continua a investigar a linha seguida pela Justiça alemã no caso do desaparecimento de Maddie e que aponta para Christian Bruckner, um alemão de 43 anos, atualmente preso naquele país por crimes de natureza sexual. Mas para os investigadores portugueses tudo o que as autoridades germânicas recolheram continua a não ser suficiente para que se possa excluir outras linhas de investigação e outros suspeitos. Aliás, ao que o SOL apurou, dentro da PJ é um dado adquirido que o que existe até ao momento é insuficiente para que se possa deduzir qualquer acusação.

Ainda assim, e no âmbito da colaboração com as congéneres alemãs, a PJ tem estado a fazer diversas diligências, sabe o SOL, nomeadamente em poços que existem próximo de uma casa em que Christian Bruckner habitou no sul de Portugal. O objetivo é perceber se existe alguma possibilidade de o corpo da menina ter sido ali depositado.

Leia aqui a notícia na íntegra.