João Leão assume a pasta das Finanças numa das mais difíceis alturas da economia portuguesa. Foi o próprio que anunciou as previsões pouco animadoras para este ano: um défice orçamental de 6,3% do produto interno bruto (PIB) já este ano. A descida foi provocada, essencialmente pelo aumento da despesa e a redução da receita face à pandemia. Recuperar a economia já não está nas mãos de Mário Centeno, mas João Leão deverá continuar o trabalho do seu antecessor. Pelo menos é essa a opinião de André Pires, analista da XTB: «A substituição do ministro das Finanças não deverá pôr em causa a atual linha estratégica do Governo uma vez que João Leão já ocupava a secretaria de Estado do Orçamento há cinco anos, estendo diretamente envolvido com a elaboração orçamental das contas públicas». Por tudo isto, André Pires não tem dúvidas: «Esta substituição procura, por isso, uma continuidade», diz ao SOL.

Leia o artigo na íntegra aqui.