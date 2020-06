Depois de três meses sem fazer nenhuma aparição pública, a Rainha Isabel II marcou presença nos festejos oficiais do seu aniversário, este sábado. Apesar de ter celebrado os seus 94 anos no passado dia 21 de abril, é no segundo sábado de junho que é comemorado o aniversário oficial da Rainha.

Este evento, que normalmente é marcado pela presença de milhares de pessoas, em Londres, numa marcha conhecida como Tropping The Colour, que conta com a presença de vários membros da família real, este ano foi substituído por uma pequena cerimónia nos jardins do Castelo de Windsor, onde a Rainha se encontra a cumprir a quarentena.

Nas imagens, pode ver-se que os membros da Guarda Real que participaram na cerimónia cumpriram com as medidas de distanciamento social aconselhadas pelas autoridades de saúde inglesas. A cerimónia foi breve e Isabel II foi o único membro da família real britânica a estar presente, acompanhada apenas por dois oficiais à retaguarda.

Recorde-se que o novo coronavírus já provocou a morte de mais de 40 mil pessoas no país desde o início da pandemia.