Um casal português foi detido, este sábado, em Espanha, por suspeitas de maltratar e explorar pessoas que se encontravam em risco de exclusão social e de diferentes nacionalidades, como brasileiros e romenos. Os suspeitos foram acusados de serem autores, em diferentes graus, de um "crime contra os direitos dos trabalhadores" e outro "crime de maus-tratos", segundo declarações do porta-voz da Guarda Civil de Logrono, capital da comunidade autónoma de La Rioja, citado pela Lusa.

O homem de 41 anos e a mulher de 42 aliciavam cidadãos de diversas nacionalidades em Madrid sobre um emprego com boas condições, incluindo um bom salário, seguro de saúde, alojamento e refeições. Depois destes aceitarem a proposta e se dirigirem aos arredores da cidade de Logrono, os portugueses exploravam-nos como trabalhadores agrícolas.

De acordo com a investigação das autoridades espanholas, vários trabalhadores foram encontrados a viver no subsolo da casa dos empregadores "em condições precárias e insalubres, sofrendo ameaças e por vezes agressões físicas", segundo um comunicado da Guarda Civil.

No final do mês, os portugueses faziam "descontos exorbitantes" nos salários dos empregadores e diziam que estes serviam para pagarem as suas refeições e o seu alojamento. De acordo com a mesma fonte, por vezes nem sequer era pago um salário.