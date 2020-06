Depois de ter surgido um novo foco de casos de covid-19, no distrito de Fengtai, em Pequim, as autoridades chinesas decidiram, este sábado, encerrar onze bairros da cidade para conter a propagação do novo vírus e apelidaram o encerramento de "um dispositivo em tempos de guerra"

Foram confirmados 11 casos do novo coronavírus na China, nas últimas 24 horas. Foram detetados sete casos de covid-19 nas proximidades de um mercado de Xifandi, que entretanto já foi encerrado, de acordo com as autoridades sanitárias do país.

Pela primeira vez, no espaço de 18 dias, foi registado um caso de contágio local.