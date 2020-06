A Juventus garantiu hoje a presença na final da Taça de Itália, um jogo que marcou o regresso do futebol no país transalpino. Em Turim, a equipa de Maurizio Sarri não foi além de um empate sem golos frente ao Milan mas beneficiou do 1-1 trazido de San Siro na primeira mão (Rebic, aos 61 minutos, e Ronaldo, aos 91’ de grande penalidade).

Já esta sexta-feira, estes dois jogadores voltaram a ser os protagonistas do encontro: desta vez, o internacional português falhou um penálti aos 16 minutos e Rebic foi expulso imediatamente a seguir.

Apesar de a vecchia signora ter estado em superioridade numérica durante cerca de 75 minutos, o marcador manteve-se inalterado.

Já este sábado será a vez de ser encontrado o segundo finalista, com a segunda mão da outra meia-final, entre Nápoles e Inter. A equipa orientada por Gennaro Gattuso, que conta com o internacional português Mário Rui, está em vantagem na eliminatória, após ter vencido a primeira mão da meia-final por 1-0, em Milão, graças ao golo do médio espanhol Fabián Ruiz.

De notar que CR7 procura conquistar este troféu pela primeira vez - a Lazio é atual vencedora da prova.