Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 28 óbitos relacionados com o novo coronavírus em França, elevando o número total de vítimas mortais para 29.374 desde o início da pandemia. As autoridades de saúde consideram que está a ocorrer uma "evolução favorável da situação epidemiológica" no país.

O número de internamentos continua a diminuir. Mais 139 pessoas infetadas com o novo vírus abandonaram hospitais por todo o país. No total, existem ainda 11.124 pessoas internadas no país, dos quais 879 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos - menos 18 do que no balanço anterior.

Já 155.561 pessoas foram infetadas pelo novo coronavírus, das quais 403 foram confirmadas nas últimas 24 horas. 72.572 recuperaram da doença desde o início da pandemia.