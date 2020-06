Nas últimas 24 horas foram confirmadas 56 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 em Itália. No total, já morreram 34.223 pessoas no país desde o início da pandemia.

Foram ainda registados mais 393 novos casos do novo coronavírus no país, desde o balanço anterior, elevando o número de pessoas infetadas para 236.305.

173.085 pessoas já venceram a doença, das quais 1.747 foram consideradas recuperadas nas últimas 24 horas. Há ainda 28.997 casos ativos, menos 1.640 do que no balanço anterior.

No que toca a internamentos, existem ainda 3.893 doentes nos hospitais do país, dos quais 227 em Unidades de Cuidados Intensivos - menos nove do que na quinta-feira.