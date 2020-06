Uma creche em Quarteira, no concelho de Loulé, foi encerrada esta sexta-feira, depois de uma funcionária do estabelecimento ter realizado um teste de despiste à covid-19 e este ter dado positivo.

De acordo com uma fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, citada pela Lusa, a mulher recebeu o resultado do teste esta quinta-feira. Este é o primeiro caso positivo da creche. 30 funcionários já tinham realizado o teste à covid-19 mas todos deram negativo.

Esta sexta-feira, os restantes funcionários irão ser testados e durante o fim de semana a ARS irá decidir se existem condições para voltar a reabrir o espaço durante a próxima semana. As crianças "não vão ser testadas", indicou a mesma fonte.

Este é a segunda creche no Algarve a encerrar depois de ter sido detetado um caso positivo de covid-19. Na segunda- uma creche na freguesia de Santa Bárbara de Nexe, no concelho de Faro, foi encerrada, depois de um menino de dois anos ter testado positivo ao novo coronavírus, após a sua mãe ter sido infetada.