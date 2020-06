No livro de Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramires, o fidalgo Gonçalo Ramires explica Portugal a um grupo de amigos: “Portugal é uma fazenda, uma bela fazenda possuída por uma parceria. Como vocês sabem, há parcerias comerciais e parcerias rurais. Esta de Lisboa é uma parceria política que governa a herdade chamada Portugal. Nós, os Portugueses, pertencemos todos a duas classes: uns cinco a seis milhões que trabalham na fazenda, ou vivem nela a olhar, como o Barrolo (seu cunhado), e que pagam, e uns trinta sujeitos em cima, em Lisboa, que formam a “parceria” que recebem e que governam. Mas, para entrar na parceria política, o cidadão precisa de uma habilitação, ser deputado. Exatamente como, quando pretende entrar na magistratura, necessita de ser bacharel. E um dos seus amigos, João Gouveia, concordava: Sim…na Arcada (Terreiro do Paço), também cresce cacau e há mais sombra!...”

Passados 120 anos, a situação não difere, os sócios da parceria, regeneradores, progressistas, reformistas ou republicanos mantêm-se, agora com denominações igualmente postiças e alguns filhotes, legítimos ou bastardos, e só a população cresceu um pouco.

E também os sócios se equivalem na má gestão: se em 1892 levaram a quinta à bancarrota, em 2011 à falência a levaram, e às intervenções do FMI de 1975 e 1983, convém lembrar.

Apoio de parcerias amigas é o que não tem faltado, sucedendo-se as doações de frugais fazendas europeias, condoídas pela aridez das terras e pela escassa produção interna, visando novas e acrescidas colheitas.

Só nos últimos 25 anos, um número redondo, as doações atingiram 119 mil milhões de euros que gerências inaptas e desleixadas em nada rentabilizaram, contrariando os 10 anos anteriores de boas safras e gestão rigorosa. No período, sucederam-se meia dúzia de feitores, nomeados pelas duas principais tendências da parceria, predominando durante 18 anos quem não poupava nas promessas e garantia ao povo o grosso da fatia no acréscimo da lavra. Compromisso nunca cumprido, o acréscimo de produção da quinta não reproduziu mais que o valor das oferendas e os trabalhadores viram regredir fortemente o seu quinhão de rendimento em relação à média das fazendas europeias.

De 1995 a 2001 um feitor tão propenso ao diálogo como falho de ação útil deixou a fazenda num pântano, segundo as próprias palavras, ou em modo de tanga, no dizer de outros, e ameaçada pelas fazendas amigas com sanções por défices excessivos. E o novo feitor nomeado para aguentar a herdade não pôde livrar-se de sujeitar, durante 3 anos, os trabalhadores a acrescidos ónus e sacrifícios.

Um novo intendente pastoreou a quinta de 2005 a 2011. O acréscimo das colheitas nem sequer igualou as doações recebidas, o rendimento dos trabalhadores tornou a baixar em relação à média das granjas amigas, e gastos exorbitantes levaram a herdade à falência. O intendente viu-se obrigado a pedir urgente socorro externo e a aceitar um pacote de severas condições de austeridade. E um novo feitor foi chamado a concretizar as medidas de renúncia e sofrimento, tábua última de salvação da fazenda.

Novo gerente tomou conta da herdade em 2015. Em esmerada obra de aparências, conseguiu feitos notáveis, como o de convencer o povo da recuperação dos rendimentos, mesmo que dissolvidos em anestesiante tributação indireta e na maior carga fiscal de sempre, ou da convergência com as outras fazendas, mesmo que os níveis de rendimento só mostrem divergência.

Em contrapartida, e tal como no passado, os fartos proventos e, porventura, o enriquecimento sem causa de muitos rendeiros, caseiros e outros acólitos comprovam que, como no tempo do Eça, continua a crescer cacau no Terreiro do Paço.

Oxalá os estimados 5000 milhões do projeto hidrogénio não o transformem numa roça!...

Economista e Gestor

Subscritor do Manifesto Por uma Democracia de Qualidade

