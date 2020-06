O racismo em Portugal

Os últimos estudos realizados deixam-nos boas pistas de reflexão e, sobretudo, caminhos para ações concretas.

“Olhar os outros sem ver as pessoas e a sua inalienável dignidade humana, mas as imagens e estereótipos que gravamos na nossa mente, fruto de mitos e preconceitos acumulados muitas vezes por anos de ignorância, constitui a principal causa da discriminação".

Rosário Farmhouse

Uma manifestação contra o racismo juntou milhares de pessoas em Lisboa, a exemplo do que aconteceu em várias capitais europeias, na sequência da morte de um cidadão negro, causada por brutalidade policial, nos Estados Unidos.

Por cá, o racismo é assunto que vem à baila, ou quando acontecem incidentes entre populares e a polícia, ou, recentemente, a propósito de declarações do deputado do Chega.

E a pergunta é constante: Portugal é um país racista? Os portugueses são racistas?

Uma sondagem europeia realizada em 2017, da responsabilidade da European Social Survey aponta para uma maioria de portugueses (53%) que acham que há raças inferiores.

O que acham responsáveis políticos e de forças de segurança?

Rui Rio, líder do PSD, afirmou recentemente que “não sente esse racismo na sociedade portuguesa”.

Para o presidente da associação sindical dos profissionais de polícia – ASPP, “o racismo nas polícias não é um problema relevante em Portugal”.

O diretor nacional da PSP, Magina da Silva, acrescenta: “Há tanto racismo na polícia como há na sociedade portuguesa.”

Pois bem, olhemos então para a sociedade portuguesa, composta por cidadãos de diversas origens étnicas.

Um estudo da Universidade de Coimbra conclui que 75% das queixas de racismo praticado por polícias nos últimos dez anos foram arquivadas. Só 30% tiveram seguimento, mas nenhuma resultou em acusação.

No capítulo da legislação, tudo parece claro. A lei 93/2017 estabelece o regime jurídico da proibição e combate de qualquer forma de discriminação com base na origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem. Para os prevaricadores, estão previstas multas. O código penal prevê penas de prisão de um a oito anos, mas o que tem acontecido é que a esmagadora maioria das queixas não tem seguimento.

Quanto à representação, o Governo tem refletido na sua composição a diversidade da sociedade portuguesa, embora no Parlamento essa diversidade devesse ter maior expressão.

Os últimos estudos realizados deixam-nos boas pistas de reflexão e, sobretudo, caminhos para ações concretas.

O seminário sobre o estado do racismo em Portugal, realizado em fevereiro deste ano pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, coloca um dedo na ferida, ao concluir que existe entre nós “a tendência para considerar o racismo um fenómeno restrito a incidentes ou eventos extraordinários resultante do comportamento patológico do indivíduo, e não enquanto algo incorporado nas práticas institucionalizadas de entidades públicas e privadas e padrões de comportamento que condicionam as relações sociais quotidianas”.

Um sociólogo angolano, Paulo de Carvalho, no livro O que é o racismo, escreveu: “O racismo individual inclui atos de discriminação racial feitos por indivíduos, contra pessoas. Já o racismo institucional parte das organizações e visa manter determinado grupo racial em estado de exclusão e de subordinação social”.

Na Assembleia da República foi aprovado no ano passado um relatório que aponta para vários caminhos: no capítulo da segurança, um dos temas mais sensíveis, campanhas de recrutamento de agentes de segurança dentro das comunidades afrodescendentes e cigana, bem como a realização de um levantamento da origem étnico-racial da população prisional portuguesa.

Propõe ainda o fim nas escolas de turmas exclusivamente com crianças de minorias étnico-raciais, e legislação que impeça proprietários de recusarem alugar casas a pessoas ciganas ou afrodescendentes.

Finalmente, o relatório defende uma maior representatividade étnico-racial nos partidos.

O problema existe. Não adianta ignorá-lo.

Uma criança de 11 anos, citando a mãe, dizia numa reportagem de Fernanda Câncio, no DN: “As pessoas cá não gostam de pessoas mais escuras”.

Fiquemos, para terminar, com as palavras do escritor moçambicano Luís Bernardo Honwana, num notável conto intitulado As mãos dos pretos:

“O que os homens fazem é feito por mãos iguais, mãos de pessoas que, se tiverem juízo, sabem que, antes de serem qualquer outra coisa, são homens. Deve ter sido a pensar assim que Ele fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos dos homens que dão graças a Deus por não serem pretos”.

Jornalista