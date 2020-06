Multiplicam-se as homenagens à artista Maria José de Basto, mãe da também atriz Rita Ribeiro, que faleceu esta quarta-feira, aos 92 anos.

Através das redes sociais, Eunice Muñoz recordou com saudade a antiga colega.

"Saudade do tempo em que estudávamos no conservatório. Como nos divertíamos no intervalo das aulas a provar chapéus... minha querida Zézinha", escreveu a atriz de 91 anos na legenda de uma fotografia da atriz Maria José.

Também Ruy de Carvalho usou as redes para homenagear a artista. "Minha querida Zézinha, éramos tão jovens quando nos conhecemos... E fomos sempre tão amigos", começou por destacar o ator, de 93 anos, na sua página de Instagram.

"Agora já podes ir visitar os teus queridos... e até a minha Ruth", escreveu de seguida, referindo-se à sua mulher, Ruth de Carvalho, que morreu 2007.

"Um grande beijo de amizade e até um dia destes. Beijos para as minhas queridas Rita Ribeiro, Joana e Maria", rematou.

Com uma carreira com mais de 80 anos, Maria José de Basto participou em várias produções televisivas como Um Amor Feliz, Giras e Pirosas, Roseira Brava ou Na Paz dos Anjos, na RTP, a comédia infantil Chiquititas, na SIC, ou mais recentemente as telenovelas Meu Amor e Doida por Ti, na TVI.

Mas foi no teatro que começou, e continuou, pois foram os palcos que mais marcaram a sua carreira. Estreou-se oficialmente em 1933, quando ainda era criança na revista Pernas ao Léu. Em 2015, atuou no Teatro Nacional D. Maria II em 74 Eunices, uma homenagem a Eunice Muñoz.