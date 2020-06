Após o empate a duas bolas com o Portimonense, Bruno Lage não se alongou quando questionado sobre se continua a sentir que é a solução para o futuro do Benfica.

"Já falei sobre isso. Falei com o presidente, fomos ver o mar, está tudo tranquilo, não há problema nenhum", disse.

Recorde-se que o Benfica registou ontem o quarto empate consecutivo na I Liga (e tem apenas uma vitória nos últimos 10 jogos). Depois de ter estado a vencer no Algarve por 2-0, as águias permitiram que o conjunto algarvio conseguisse empatar o encontro (2-2). Quem aproveitou o deslize do clube da Luz foi o FC Porto, que venceu o Marítimo, isolando-se na I LIga da prova, com 63 pontos, mais dois do que os encarnados de Bruno Lage.

André Almeida, autor do segundo golo das águias no Algarve, disse que "não há explicação" para o atual momento da equipa: "há momentos assim".

"Há momentos assim, não há explicação. Temos feito o que nos pedem. Frente ao Tondela o golo não apareceu, hoje dominámos durante 45 minutos, mas na segunda parte o Portimonense foi melhor e conseguiu o empate", declarou.

Ontem, os adeptos voltaram a mostrar a sua insatisfação pertante os resultados da equipa nos últimos meses, colocando uma tarja perto de Centro de Estágio do Seixal que pedia a saída do treinador e do presidente Luís Filipe Vieira. "Lage e Vieira rua", podia ler-se.