O Benfica empatou (2-2) esta quarta-feira frente ao Portimonense, em jogo da 26.ª jornada da I Liga.

No Algarve, os encarnados entraram mais fortes e Pizzi inaugurou o marcador aos 18 minutos. Ainda na primeira metade do encontro, André Almeida ampliou a vantagem para o clube da Luz à passagem do minuto 31.

Na segunda parte, porém, o conjunto algarvio dominou e conseguiu igualar a partida, através dos golos de Dener e Júnior Tavares, aos 66 e 76 minutos, respetivamente.

Este é o quarto empate consecutivo para a equipa de Bruno Lage na prova - o Benfica regista apenas uma vitória nos últimos 10 encontros.

Com este resultado, os encarnados passam a somar 61 pontos e ficam à espera de saber o resultado final entre FC Porto e Marítimo, jogo que decorre a partir das 21h30 no estádio do Dragão. Os azuis-e-brancos somam 60 pontos e em caso de vitória podem isolar-se no topo da tabela.

Já o clube de Portimão mantém viva a esperança de conseguir a permanência - é agora penúltimo classificado com 20 pontos.