O regresso do campeonato parece ter sido agridoce mas ainda assim trouxe a certeza de que tudo pode acontecer nas restantes nove jornadas. Se ninguém poderia esperar, ou pelo menos exigir, um recomeço com altos níveis de intensidade, pode também dizer-se que até aqueles que moderaram as expectativas acabaram defraudados com a retoma da prova. E aqui falamos sobretudo dos dois candidatos ao título, FC Porto e Benfica. Sem brilho e aparentemente com muito pouca vontade de rumar ao título nacional, deixaram, porém, a Liga ao rubro, estando agora os dois clubes em igualdade pontual no topo da tabela. Ambos com 60 pontos, cada um tem até ao final da época mais 27 em jogo.

Mas nem tudo se resume a um reinício atípico, com o historial recente a fazer com que esta reentrada em falso se tenha transformado num sapo difícil de engolir.

Depois de ter desperdiçado a oportunidade de se isolar na liderança, com o nulo na receção ao Tondela, o Benfica mostrou que nem a paragem de três meses foi suficiente para colocar um ponto final à série negativa em que estava mergulhado: assim, passou a registar apenas uma vitória nos últimos 9 encontros para todas as provas. Na I Liga, são neste momento três empates consecutivos, ou seja apenas três pontos conquistados em 9 possíveis.

Bruno Lage está por estes dias cada vez mais exposto à insatisfação dos adeptos e só a impossibilidade de haver público nas bancadas parece ir adiando o habitual ritual de lenços brancos.

É com uma depressão que vai tentando disfarçar que os encarnados vão na tarde desta quarta-feira ao Algarve defrontar o Portimonense, atual penúltimo classificado, que luta pela permanência no primeiro escalão. Resta assim saber se o sol do Sul vai ser a vitamina certa para reanimar o clube da Luz ou se a águia não irá conseguir evitar apanhar um escaldão à entrada do verão...

Ontem, o treinador encarnado assegurou que a equipa está preparada para dar uma resposta positiva em campo: “Sinto alegria na equipa para trabalhar e dar uma alegria aos adeptos”.

Esta poderá também ser uma oportunidade para o Benfica pressionar o FC Porto, que entra em campo logo a seguir ao jogo em Portimão. A equipa de Sérgio Conceição recebe o Marítimo e também tem como principal objetivo regressar aos triunfos. Há dois jogos consecutivos sem vencer (antes da derrota em Famalicão, registou um empate com o Aves), os azuis-e-brancos mantêm, contudo, a vantagem do confronto direto para os encarnados.

Aprovadas cinco substituições

De relembrar que esta jornada traz ainda uma alteração nas regras do jogo que pode revelar-se decisiva: a partir desta 26.ª ronda e até final da temporada, as equipas podem recorrer ao uso de cinco substituições e ter no banco nove suplentes. A medida excecional criada para proteger os jogadores dos efeitos da paragem prolongada a que estiveram sujeitos foi aprovada na Assembleia Geral da Liga Portugal, que decorreu esta segunda-feira no Porto.

A determinação chegou depois da sugestão feita, no início do mês de maio, pelo International Football Association Board (IFAB), organização que define as regras do jogo. Esta medida já foi adotada por outras ligas, como a alemã, o primeiro dos principais campeonatos europeus a retomar a competição após paragem forçada.

Esta terça-feira, Sérgio Conceição elogiou a alteração, lembrando, todavia, que talvez este não fosse o timing ideal para ser aplicada. “Sou sempre a favor do que dê qualidade ao jogo, em termos de regras que se poderiam introduzir. Quando falo de qualidade falo de frescura, de intensidade, de velocidade, para que o jogo seja sempre atrativo. Na ultima antevisão que fiz, disse que tínhamos de estar atentos ao timing. A nove jornadas do fim introduzir uma nova regra não sei se será benéfico neste momento, na minha modesta opinião. Que será bom para o futebol no futuro, sem dúvida nenhuma e estou completamente de acordo e a favor”, analisou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a equipa madeirense.

Além do treinador portista, também Lage comentou a alteração. “Há prós e contras nas cinco substituições. Concordo com a medida, prevejo que possa continuar no futuro, desde que se mantenham as três paragens”, disse, na antevisão ao duelo com o conjunto algarvio.