Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quarta-feira pela DGS, já morreram 1.497 pessoas infetadas com o novo coronavírus, desde o início do surto no país, mais cinco óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 294 casos – 92% dos quais na Grande Lisboa -, elevando o total de diagnósticos positivos para 35.600.

Há 417 doentes internados, 70 dos quais encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

O número de recuperados voltou a subir, passando de subiu de 21.339 para 21.742, mais 403 do que na atualização anterior.

A aguardar resultados laboratoriais estão 1.724 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 30.398 contactos. O boletim revela ainda que o total de casos suspeitos é agora de 344.217, dos quais 306.893 não se confirmaram.

Segundo os dados da DGS, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem agora 13.878 infetados por covid-19.

O concelho de Lisboa é que regista maior número de casos com 2.751, seguem-se Sintra com 1.754, Vila Nova de Gaia com 1.592, Porto com 1.414, Loures com 1.331, Matosinhos com 1.292, Braga com 1.256, Amadora com 1.131 e Gondomar com 1.093.

Casos confirmados:

447 meninos e 403 meninas com menos de 10 anos;

581 rapazes e 681 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

2.277 homens e 2.650 mulheres entre os 20 e 29 anos;

2.530 homens e 2.983 mulheres entre os 30 e 39 anos;

2.582 homens e 3.400 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.383 homens e 3.412 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

1.774 homens e 2.028 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.291 homens e 1.443 mulheres entre os 70 e os 79;

1.532 homens e 3.178 mulheres casos com mais de 80 anos;

10 homens e 15 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

15.407 casos do sexo masculino e 20.193 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 7 mulheres entre os 40 e os 49 anos

33 homens e 15 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

88 homens e 43 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

171 homens e 114 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

437 homens e 576 mulheres com mais de 80 anos.

740 óbitos do sexo masculino e 757 do sexo feminino