O país vai manter-se em estado de calamidade mas, a partir da próxima segunda-feira, deixa de haver regras mais apertadas na região de Lisboa onde, nas últimas semanas, tem vindo a ser registado o maior número de novos casos de covid-19. O Conselho de Ministros decidiu levantar as restrições e deu luz verde para a abertura de centros comerciais nos distritos de Lisboa e Setúbal na próxima segunda-feira. António Costa disse que, mantendo-se a evolução, o estado de calamidade poderá vir a ser levantando a partir de 1 de julho no Algarve e no Alentejo, onde, nas últimas semanas, os casos têm vindo a ser esporádicos, insistindo, no entanto, que o levantamento das restrições não deve significar um relaxamento nas medidas de higiene e distanciamento social atualmente em vigor.

Para já, e numa semana de feriados, os centros comerciais dos distritos de Setúbal e Lisboa permanecem fechados até à próxima segunda-feira e mantém-se o limite de ajuntamentos de dez pessoas, que só no dia 15 passa para 20 pessoas, como, de resto, vigora nas demais regiões do país.

Já a partir de segunda-feira, e de acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, deixam de ter a atividade suspensa os estabelecimentos com área superior a 400 m2 ou inseridos em centros comerciais e as respetivas áreas de consumo de comidas e bebidas. Passam a abrir os parques aquáticos e as escolas de línguas e centros de explicações, e alarga-se a todo o território a regra da limitação a dois terços dos ocupantes na circulação relativa aos veículos particulares com lotação superior a cinco lugares, “salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, em virtude da dificuldade de prática de distanciamento social em veículos automóveis, em especial nos de transportes de trabalhadores”. Mantém-se como regra a abertura dos estabelecimentos comerciais a partir das 10 horas, com exceção para os ginásios.

Na prática, o progressivo desconfinamento dos portugueses vai sendo uma realidade por todo o país, com muitas esplanadas cheias mesmo na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde continuam a recair as maiores preocupações. O balanço de ontem da Direção-Geral da Saúde deu conta de 421 novos casos confirmados de covid-19 no país, 386 na região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo sido um dos dias desde o início da epidemia com mais novos casos confirmados na região. Acima, só os dias 5 de abril (391 novos casos) e 6 de maio (400 novos casos). Nas últimas duas semanas, a média diária de novos casos tem-se mantido superior ao que aconteceu em março e abril, não havendo sinais de quebra dessa tendência. Nos últimos cinco dias registou-se uma média diária de 294 novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, contra 234 novos casos nos mesmos dias da semana passada. O rastreio levado a cabo junto de trabalhadores dos setores da construção civil e trabalho temporário contribuiu também para o aumento dos números, embora não explique o total de novos casos que vêm sendo confirmados na região – e, mesmo ontem, ainda não estavam concluídas todas as análises, quando o primeiro-ministro chegou a dizer na última quinta-feira que já tinham sido feitos 17 mil testes. No briefing desta terça-feira, o secretário de Estado da Saúde indicou que, das cerca de 14 mil amostras colhidas durante a última semana, já havia resultados para cerca de 12 mil, com 525 casos positivos. São mais 129 casos “apanhados” nos rastreios desde o passado domingo mas, tendo em conta que esta segunda e terça-feira foram reportados mais 535 novos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, conclui-se que os rastreios continuam a representar apenas um quinto (24%) dos novos casos confirmados na região. Na evolução dos casos por concelho continua a destacar-se Sintra, que é agora o segundo concelho do país com mais casos confirmados e que ontem registou um recorde de 86 novos casos (não foi discriminado quantos poderão ter sido provenientes de rastreios).

A par do aumento de casos, registou-se esta terça-feira um aumento de doentes internados, embora a procura dos hospitais ainda se encontre bastante inferior à do pico de pressão registado em abril, em particular nos hospitais da região Norte. Segundo o i apurou, a ocupação aumentou ligeiramente no Hospital de Loures e no Amadora-Sintra, mas a situação tem sido algo instável, numa altura em que é difícil a quem está no terreno ter certezas sobre qual será a evolução nos próximos dias. Consensual é o apelo para que se mantenha a prudência e os cuidados. O Governo aposta numa mensagem de autorresponsabilização, numa altura em que os feriados podem também levar algumas pessoas a fazer deslocações. A abertura dos centros comerciais, com regras definidas, acaba por ser uma preocupação relativa quando, de resto, existem outros espaços abertos no país. Na conferência de imprensa de ontem da DGS, o apelo foi para que quem tenha sintomas se abstenha de sair de casa.