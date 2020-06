Pinto no Porto e Costa no país. O povo gosta disso

Há uns anos seria impensável imaginar que Pinto da Costa não teria, no mínimo, 90% dos votos, independentemente de ter adversários ou não.

Tenho como dado adquirido que a indústria do futebol não é muito recomendável. Não é que seja pior do que outras, mas tem mais visibilidade e consegue acicatar o mais ruim que há nas pessoas. E não vejo grandes diferenças entre uns e outros.

Qualquer presidente de um dos principais clubes joga com as emoções dos sócios e simpatizantes, tentando que estes sejam guiados pela estrela que encima a sua cabeça. Digamos que é uma espécie de religião onde o fanatismo dita leis. Pinto da Costa, que fez todos os outros presidentes quererem ser como ele, foi reeleito para mais um mandato à frente do FC Porto, embora os menos de 70% dos votos indiquem que está na fase descendente da sua carreira. Há uns anos seria impensável imaginar que Pinto da Costa não teria, no mínimo, 90% dos votos, independentemente de ter adversários ou não.

O reeleito presidente do FC Porto é o dirigente mais titulado do mundo desportivo, mas nunca conseguiu que o bairrismo saísse de si. Pinto da Costa conseguiu quebrar a hegemonia do Benfica, tendo alcançado títulos impensáveis, nomeadamente cinco títulos nacionais consecutivos, mas nunca conquistou uma massa de adeptos a nível nacional. O que foi o seu grande trunfo, o bairrismo, acabou por ser o seu maior inimigo, impossibilitando o clube de se transformar no maior de Portugal. Se o Benfica conquistou milhões de adeptos na década de 60, com a magnífica equipa de Eusébio, seria natural que o FC Porto fizesse o mesmo com os craques da década de 80/90.

