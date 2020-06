José Alberto Tavares Moreira, antigo governador do Banco de Portugal, morreu, esta terça-feira, aos 75 anos. O site do Banco de Portugal emitiu uma nota de pesar aos familiares do economista. "Neste momento de perda e de consternação, o governador e os membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal endereçam à família do doutor José Alberto Tavares Moreira o seu mais profundo pesar", pode ler-se no site oficial da entidade bancária.

O economista foi governante do Banco de Portugal entre 1986 e 1992, secretário de Estado do Tesouro de 1980 a 1981, e foi ainda secretário de Estado adjunto do ministro das Finanças Miguel Cadilhe. Tavares Moreira representou também o PSD na Assembleia da República, em 2002.

O economista exerceu ainda cargos na administração na Caixa Geral de Depósitos, entre 1979 e 1981, e no banco angolano BAI Europa, S.A., onde era presidente do conselho de administração até ao início deste ano. Abandonou o cargo quando o seu nome foi associado ao caso Luanda Leaks pela SIC. Manteve-se ao final da sua vida como membro do Conselho Consultivo do Banco de Portugal.