As compras em loja através da rede multibanco registaram uma subida de 6% face à semana anterior, “aproximando-se cada vez mais dos valores registados antes do primeiro caso” de covid-19 em Portugal.

Os dados são do SIBS Analytics e são referentes à semana de 1 a 7 de junho, altura em que a média diária de compras físicas na rede Multibanco foi equivalente a 87% da média pré-pandemia.

Já no que diz respeito à frequência de consumo no e-commerce, esta atingiu o valor mais alto desde a primeira semana de março, refere a SIBS. “O aumento de 7% face à semana anterior levou a média diária de compras online a ultrapassar os valores pré-pandemia, ficando três pontos acima da média de transações online em janeiro e fevereiro”.

A SIBS explica também que os dados dessa semana em análise permitem voltar a destacar a utilização do MB Way no consumo em Portugal, “continuando a bater-se recordes na utilização deste serviço de pagamento na Rede Multibanco e no e-commerce”.

Ora, nessa semana, a média de compras em loja através do MB Way atingiu um valor 2,22 vezes superior ao início da pandemia, o que significa que a utilização do serviço mais do que duplicou desde o registo do primeiro caso em território nacional. O MB Way registou a décima primeira semana consecutiva de crescimento, aumentando 15% em comparação com a semana anterior.