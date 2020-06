O Partido Socialista vai assinalar o Dia de Portugal com a conferência “Portugal de hoje pelo olhar das comunidades portuguesas”, uma conferência digital com representantes destas comunidades. Durante o encontro será transmitida uma comunicação do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

A conferência digital será transmitida pelo Facebook e terá início às 17h, e está previsto que seja o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, a encerrar a sessão.

Segundo fonte do PS, citada pela agência Lusa, os participantes “irão dar a sua visão sobre o Portugal de hoje, bem como a sua visão para o futuro do país”. O debate será moderado por Paulo Pisco e Paulo Porto e irão participar residentes em França, Luxemburgo, Suíça, África do Sul, Brasil e Canadá.