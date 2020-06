O Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa Francisco Gentil lançou uma aplicação móvel dirigida exclusivamente aos seus doentes, de forma a responder a uma necessidade identificada pelos doentes e a facilitar o seu contacto com o Instituto e com os seus profissionais de saúde, evitando deslocações.

Em comunicado, o instituto explica que a MyIPO Lisboa permite aos doentes em tratamento e/ou seguimento no IPO de Lisboa “ter acesso à sua agenda de consultas, tratamentos, exames, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e à medicação que estão a tomar. Podem ainda agendar entrega de medicamentos ou solicitar o seu envio para uma farmácia perto do seu local de residência”.

De acordo com a mesma nota, a app também permite que os doentes possam pedir relatórios para efeitos de junta médica ou Atestado Médico de Incapacidade Multiusos, “um documento essencial para que as pessoas com doença oncológica possam beneficiar dos direitos que a lei lhes confere”.

Os doentes podem ainda solicitar a disponibilização dos resultados dos exames e análises já vistos pelo médico assistente, aceder às recomendações e preparações antes da realização de análises e exames, descarregar declarações de presença e consultar o seu histórico no IPO, bem como aceder a informação institucional e ao portal de internet e às redes sociais do Instituto.

A app pode ser descarregada gratuitamente nas plataformas Google Play e App Store e o registo deve ser efetuado com o número de telemóvel que está associado ao processo clínico no IPO Lisboa ou com chave móvel digital. A aplicação também está disponível no portal de internet do IPO (www.ipolisboa.min-saude.pt ).

“O desenvolvimento da app MyIPO Lisboa decorre dos projetos de investimento em curso na modernização administrativa e tecnológica do Instituto, com vista à transformação digital, sem perder a matriz humanista e de proximidade”, destaca o Instituto, acrescentando que até ao final do ano serão disponibilizadas novas atualizações e funcionalidades.