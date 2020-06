Contra o obscurantismo que nega a esperança a uma vida digna para todos os homens

Muitos dos fenómenos de violência, brutalidade e injustiça descarada a que hoje assistimos são, com efeito, justificados em interpretações de teorias desenvolvidas por muitos dos que, na filosofia das ciências, da política, da cultura e do direito, erraram o alvo das suas críticas.

Os tempos de crise como os que vamos vivendo são, naturalmente, propícios a que se adensem confusões, se suscitem dúvidas e se propague todo o tipo de desinformação obscurantista, tanto na área científica como no campo político e até cultural.

Sempre assim foi mas, dada a acessibilidade e a força das atuais redes sociais, a propagação de todo o tipo de incertezas, falsidades e insinuações é hoje muito vasta, rápida e, por isso, mais eficaz.

Desde meados do séc. XX, em alguns meios culturais e em certos ambientes filosóficos e político-sociais, foi-se desenvolvendo todo um conjunto de teorias, ideias e hipóteses que, de uma maneira mais declarada ou mais mitigada, questionam a relevância da ciência, a importância da tecnologia e, concomitantemente, o valor universal dos princípios humanistas que fizeram progredir a humanidade e melhorar, em muitos casos, as condições e a dignidade de vida de muitos homens, mulheres e crianças.

Procurando desvincular os usos, bons ou maus, que se fazem das descobertas científicas e das suas aplicações tecnológicas das inevitáveis opções políticas que os determinaram, caiu-se muitas vezes na tentação fácil de demonizar os próprios conhecimentos e aplicações deles resultantes.

Assim, cedendo ao desânimo ante a falta de mudanças sociais visíveis e mudando comodamente o alvo da crítica política, se desculpabilizaram muitas decisões que nada tinham a ver com a ciência e com as aplicações técnicas que lhe estão associadas.

Também no campo dos princípios humanistas que, de muitas formas, foram ganhando influência e capacidade política efetiva para mudar a vida de muitos milhões de pessoas em todo o mundo se procurou, em alguns desses meios culturais, relativizar o seu significado universal e a sua força transformadora geral e concreta.

Em contrapartida, empolaram-se, mesmo quando importantes, visões singulares e segmentadas, alimentaram-se perspetivas locais específicas desses mesmos princípios e negou-se, entretanto, o contributo que eles, na sua generalidade e universalismo, tiveram para ancorar as lutas diferentes que os diversos povos e muitos homens e mulheres travaram, em circunstâncias distintas, para afirmação de todo o tipo de direitos e, assim, para a emancipação progressiva da sua condição.

Essa visão muito crítica – mas, em alguns casos, também algo retrógrada – dos avanços científicos e sociais que, mais concretamente ao longo dos últimos três séculos, a humanidade foi alcançando e sucessivamente desenvolvendo está hoje na base de inúmeras campanhas de desinformação e menosprezo por tudo o que diga respeito a valores de progresso e princípios de esperança no futuro.

Por isso, ela foi facilmente instrumentalizada pelas redes sociais, veiculadoras das novas/velhas ideologias de afirmação das desigualdades e do ódio contra quem é, ou pareça, diferente.

Quem hoje mergulha em algumas das redes sociais que ecoam ideais de extrema-direita vai facilmente encontrar nelas reflexos de leituras de um pensamento crítico – mesmo que mal digerido e cinicamente usado – que alimentaram uma soi-disant esquerda antiprogresso que, desde pelo menos os anos 60 do século passado, ganhou influência em muitos campi universitários da Europa e da América.

As ideias antiprogresso são contagiosas e, como o vírus, são mutantes e desdobram-se em várias estirpes, nem todas benignas.

A luta contra as ideias anti-igualitárias e de ódio pelo outro não pode, pois, separar-se hoje de um combate novo e firme pela racionalidade e pelo empenho na evolução e divulgação da ciência, no desenvolvimento de uma tecnologia segura, bem orientada e solidariamente partilhada, na difusão dos valores gerais e comuns a toda a humanidade e na afirmação da esperança igual numa vida mais digna para todos e cada um dos homens.

Só, pois, um retorno inteligente, consciencioso e esclarecedor aos ideais generosos e de progresso que sucessivamente moveram a humanidade nos últimos séculos pode impedir o obscurantismo crescente e o retrocesso social pressionado pelas ideologias que favorecem a desigualdade e o ódio.