Desde o início da pandemia que câmaras municipais e juntas de freguesia têm vindo a ajudar no combate às desigualdades, tanto económicas como sociais. Além do papel ativo que tiveram durante o confinamento, quando distribuíram cabazes e refeições – continuando, aliás, a fazê-lo nos dias de hoje –, câmaras e fregueias vão assumindo um novo papel, nomeadamente no que diz respeito à economia. De forma a que as famílias tenham poder de compra e as necessidades sejam amenizadas, ao mesmo tempo que ajudam os comerciantes a transmitir “confiança” e movimentação nos seus espaços, juntas e câmaras criam projetos de incentivo a uma economia circular.

Um destes projetos foi desenvolvido pela União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, que disponibilizou 5 mil euros para o Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), em vigor desde o final do estado de emergência. “Entendemos que numa primeira fase de desconfinamento era importante dar um estímulo ao comércio”, explica ao i o presidente da Junta.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.