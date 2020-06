Uma espécie de loucura coletiva

Fala-se em manifestações pacíficas, mas vemos aumentar o número de mortos e feridos, vemos estabelecimentos pilhados, atos de vandalismo

Enquanto outros se entusiasmam, assisto com grande apreensão às manifestações antirracismo que se multiplicam por todo o Ocidente, Portugal incluído. Vejo em muitas delas um apelo ao ódio, uma libertação dos piores instintos do ser humano e uma sede assustadora de vingança. Fala-se em manifestações pacíficas, mas vemos aumentar o número de mortos e feridos, vemos estabelecimentos pilhados, atos de vandalismo, carros e edifícios incendiados, confrontos com a polícia. O que fariam aqueles que se dizem oprimidos caso tivessem os alegados opressores à sua mercê? Comportar-se-iam com crueldade ou com clemência?

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.