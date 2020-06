Os treinadores da I Liga vão poder recorrer ao uso de cinco substituições, podendo ter a partir de agora no banco 9 suplentes, nas nove jornadas que faltam disputar até final da temporada.

A medida excecional criada para proteger os jogadores dos efeitos da paragem prolongada a que estiveram sujeitos foi esta segunda-feira aprovada na Assembleia Geral da Liga Portugal, que decorreu no Porto – e estende-se também à final da Taça de Portugal, que colocará frente a frente FC Porto e Benfica.

A determinação chega depois da sugestão feita, no início deste mês, pelo International Football Association Board (IFAB), organização que define as regras do jogo.

Esta medida já foi adoptada por outras ligas, como a alemã, o primeiro dos principais campeonatos europeus a retomar a competição após paragem forçada.