Nas últimas 24 horas, foram confirmadas 55 vítimas mortais relacionadas com o novo coronavírus no Reino Unido. Este é o número de óbitos diários mais baixo desde o início do confinamento, no dia 23 de março.

Na Escócia e na Irlanda do Norte não foram registados óbitos relacionados com a covid-19 pelo segundo dia consecutivo, elevando o número total de mortes para 40.597 mortes. No entanto, as autoridades de saúde inglesas alertam que os óbitos partilhados esta segunda-feira, se pode dever ao atraso no registo de óbitos, habitual durante o fim de semana.

Foram ainda registados mais 1.205 novos casos no país. Desde o início da pandemia, já foram infetadas 287.399 pessoas.

Entrou em vigor, esta segunda-feira, a quarentena de duas semanas obrigatória para as pessoas que cheguem ao Reino Unido provenientes do estrangiro para evitar a propagação do novo coronavírus. Aqueles que não cumprirem as regras podem ser multados em mil libras (cerca de 1.100 euros).